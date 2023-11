Besoin de plus de ports pour votre Mac M3 ? Ce dock Thunderbolt 4 à son meilleur prix !

Le dock Thunderbolt 4 Kensington à 230€ !

Ce modèle de Kensington, à qui l'on doit le système antivol portant son nom, permet d'étendre la connectique de votre machine en proposant en façadeune entrée/sorite audio en mini jack 3,5 mm, un port USB-A délivrant 7,5W, ainsi qu'un lecteur de carte SD UHS-II.A l'arrière, outre le connecteur pour l'alimentation, vous trouverezprenant en charge jusqu'à deux moniteurs 4K à 60 Hz. Notons que le dock est également compatible USB4 et est livré avec un câble Thunderbolt 4 de 80 centimètres. Le dock Thunderbolt 4 Kensington est actuellement proposé à 229,60 euros, son prix le plus bas et un tarif raisonnable pour ce type de périphériques.SI vous avez besoin d'encore plus de ports, ou encore d'un port 2,5 ou 10 GbE,et opter pour un des modèles de notre sélection.