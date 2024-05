Le dernier microphone Elgato Wave Neo à son meilleur prix ! Pour Mac, iPad, iPhone et PS5 !

Elgato Wave Neo à 83€ !

Pour Neo, nous avons d’abord visé les outils fondamentaux auxquels les utilisateurs attachent le plus d’importance. Des éléments tels que la capture sur iPad, la mise en sourdine et l’accessibilité des commandes d’éclairage. Nous avons ensuite développé le matériel et les logiciels autour de ces besoins fondamentaux.



Il en a résulté un nouveau genre de produit Elgato, destiné à un public émergent. Un public qui n’a pas forcément besoin ou envie d’une configuration technique complexe, mais qui veut absolument être aussi professionnel et assuré que possible en ligne. Nous sommes impatients de voir ce que nos clients vont réaliser avec Neo.

Pour Mac, iPad, iPhone et même PlayStation !

L’excellence sonore en toute simplicité. Contrairement aux micros intégrés des ordinateurs portables ou aux oreillettes, Wave Neo capture les voix avec une précision qui en restitue l’authenticité. Parfaitement positionné grâce au support de bureau extra haut, Wave Neo offre aux auditeurs un rendu vocal très pur, avec un minimum de bruits de fond. Une pression du doigt suffit à enclencher la sourdine. Wave Neo s’installe en un clin d’œil sur n’importe quel système, y compris l’iPad, la PlayStation et l’iPhone.



Il intègre encore plus de fonctionnalités, comme un filtre anti-pop en mousse, une prise casque et un système de gestion des câbles. De plus, l’application Wave Link d’Elgato permet aux présentateurs d’affiner plus encore leurs réglages sonores. En réunion ou chat vocal, Wave Neo vous assure un rendu professionnel en toute simplicité : il suffit de le brancher et de désactiver le mode muet.

