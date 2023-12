La fin de Filmic, l'app pour les pros de la vidéo sur iPhone ? L'équipe a été dissoute !

Blackmagic Camera Blackmagic Design Inc Télécharger

Filmic Pro-Video Camera Bending Spoons Apps Aps Télécharger

D'après, toute l'équipe en charge de Filmic aurait été dissoute par la maison-mère Bending Spoons. D'après nos confrères,Sur LinkedIn, le fondateur de Filmic Neill Barham confirme la nouvelle :Bending Spoons ne mentionne même plus le programme sur son site. Pour autant, le programme est toujours disponible sur l'App Store à l'heure où nous écrivons ces lignes. La dernière mise à jour date du 15 nov. 2023, mais ne mentionne que des correctifs de bugs.Entre temps,. Apple l'a d'ailleurs utilisé récemment pour filmer sa keynote (et quelques vidéos). Et surtout, elle est gratuite ! S'agissant d'un marché de niche, il n'y a peut-être pas assez de place pour plusieurs acteurs...