Jusqu'à -1420€ sur le Mac Pro M2 Ultra !

Le Mac Pro est le dernier Mac de la gamme à avoir reçu une puce Apple Silicon. Cette mouture est équipée d'une puce M2 Ultra, mais ne propose pas de plus de puissance que le Mac Studio au tarif plus accessible. Ce Mac Pro Apple Silicon ne permettant pas faire évoluer la RAM ni le GPUSi vous êtes toutefois dans ce cas, l'arrivée du Mac Pro Apple Silicon sur le Refurb pourrait permettre de faire quelques économies. Aujourd'hui, le Refurb propose la version rack avec une puce M2 Ultra dotée de 24 cœurs CPU et 60 cœurs GPU, 64 Go de mémoire unifiée et 1To de stockage SSD à 7 649 euros, soit une intéressante ristourne 1350 euros sur le tarif officiel, etPour rappel, passer par le, une garantie d'un an et la possibilité de souscrire un contrat Apple Care. De notre côté, nous nous procurons fréquemment des machines par ce biais qui semblent tout simplement neuves (aucune rayure, aucune marque sur l'écran, ni sur les patins), sans jamais avoir rencontré de souci.