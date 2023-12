Apple veut faire rentrer son ChatGPT au chausse-pied dans l'iPhone

Apple GPT sur un iPhone ?

Windowing

Row-Column Bundling

Contourner le manque de RAM

Plusieurs fuites ont permis de savoir. Les équipes de Cupertino seraient actuellement en train d'élaborer un robot conversationnel et un grand modèle de langage capable de rivaliser avec ChatGPT d'OpenAI, Gemini de Google et autre LLaMA 2 de Meta. Si Apple n'entend pas se laisser distancer sur ce marché porteur, la firme ne compte certainement pas écorcher son image basée sur le respect de la confidentialité, etLes grands modèles de langage sont toutefois gourmands en RAM, et Apple va devoir trouver un moyen de faire fonctionner sa technologie sur ses smartphones qui ne sont pas dotés de grandes quantités de mémoire. Cupertino a justement publié des travaux sur le sujet.notamment grâce aux techniques deet dedécrites au sein du dossier.En combinant ces deux méthodes, Apple parviendrait non seulement à. Le document évoque un traitement 4 à 5 fois plus rapide en utilisant le CPU et 20 à 25 fois plus rapide via le GPU que la méthode traditionnelle.Apple pourrait donc s'appuyer sur ces travaux pour proposer un traitement en local, respectant ainsi la sacro-sainte confidentialité des données de ses utilisateurs, ainsi que des performances satisfaisantes.(aurons-nous un Siri enfin performant ?), et à quel niveau se situera son modèle par rapport à la concurrence