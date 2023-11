Premier test du MacBook Pro 14" M3 Pro d'entrée de gamme : une puce à la peine !

M3 Pro : le mal aimé de cette génération ?

Que vaut le M3 Pro d'entrée de gamme ?

Le M3 Pro d'entrée de gamme tire la langue sur Logic Pro

La gestion dynamique du cache viendra-t-elle à la rescousse du M3 Pro ?

Le M3 Pro peine à convaincre face aux générations précédentes

Noir sidéral au-dessus, Gris sidéral dessous

Le M3 Pro compte moins de transistors que le M2 Pro (40 milliards)

Apple ne met pas le M3 Pro sur le devant de la scène, et a indiqué que cette puce était 20% plus rapide que le M1 Pro lors de la présentation de la gamme. Problème, le M2 Pro avait également été présenté comme étant 20% plus rapide que le M1 Pro...(contre 8 cœurs performants et 4 efficients sur le M2 Pro) et à une bande passante réduite La partie GPU compte également 18 cœurs GPU au mieux, contre 19 pour la génération précédente, ce qui pourrait là encore jouer contre la petite dernière.De plus, la version d'entrée de gamme que nous testons aujourd'hui ne dispose que de 11 cœurs CPU, 5 performants et 6 efficients (contre 6 performants et 4 efficients sur l'entrée de gamme en M2 Pro), accompagnés de 14 cœurs GPU, là où le M2 Pro d'entrée de gamme en comptait 16. Un signe ne trompe pas, comme si Apple craignait de dévoiler les performances du M3 Pro,Vérifions pourquoi avec notre première fournée de tests ci-dessous.Sur Geekbench 5,, soit une hausse d'un peu plus de 18% par rapport à nos deux M2 Pro de la génération précédente.Lorsque l'on sollicite l'ensemble des cœurs, le M3 Pro d'entrée de gamme s'octroie un score de 13 186 points,(+8,76%)(-14,7%). Nous ajouterons rapidement le score de la puce M3 Pro avec un CPU complet à 12 cœurs (+1 cœur performant), qui viendra certainement à peu de chose près au niveau du M2 Pro à 12 cœurs.Ici encore,Ce nouveau GPU pourra toutefois se démarquer de la génération précédente grâce à la gestion dynamique du cache et à sa prise en charge de l'accélération matérielle du ray tracing et du mesh shading.Sans surprise, même son de cloche sur Cinebench R23 où notre nouvelle puce M3 Pro d'entrée de gamme(+14,87% par rapport au M2 Pro) etLogic Pro tire profit des cœurs rapides, et(8 cœurs performants également). Si vous optez pour cette machine pour faire de la M.A.O de manière intensive, ce ne sera certainement pas le meilleur choix., qui mesure les calculs OpenCL (très utilisés sous Linux et PC, un peu moins sur Mac depuis qu'Apple ne met plus à jour ses API), avec(16 et 19 cœurs GPU), fait jeu égal avec le M1 Pro d'entrée de gamme à 14 cœurs et reste derrière le M1 Pro à 16 cœurs.En changeant l'architecture et en passant à 6 cœurs performants et 6 efficients (et même 5 + 6 sur notre M3 Pro d'entrée de gamme),Sauf à vouloir absolument le coloris Noir sidéral, profiter de l'accélération matérielle du ray tracing, du mesh shading ou encore de la gestion dynamique du cache pour le GPU, et si votre budget et vos besoins correspondent à cette tranche de prix, il pourrait être intéressant de regarder les promos ou le Refurb afinNous complèterons nos résultats avec les scores de la version M3 de base et du M3 complet avec 12 cœurs CPU (6+6) et 18 cœurs GPU, davantage de tests sur le stockage et les performances en jeux et publierons(qui pourrait bien dépoter).