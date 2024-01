Le Thunderbolt 5 va rendre les docks encore plus utiles (80 Gb/s, port M.2, 5 et 10 GbE) !

Un premier dock Thunderbolt 5



• un port M.2 pour accueillir des SSD NVMe en PCIe Gen4 et profiter de meilleurs débits

• un lecteur de carte CFExpress Type B et de carte SD

• 4 ports Thunderbolt 5 dont un délivrant délivrant jusqu'à 140W via Power Delivery à la machine hôte

• 3 ports USB-A

• un port audio en mini jack 3,5mm

• un port 5 GbE • une bande passante de 80 Gb/s (le Thunderbolt 5 permettra d'atteindre 120 Gb/s dans certaines conditions ), soit le double du Thunderbolt 3/4• un port M.2 pour accueillir des SSD NVMe en PCIe Gen4 et profiter de meilleurs débits• un lecteur de carte CFExpress Type B et de carte SD• 4 ports Thunderbolt 5 dont un délivrant délivrant jusqu'à 140W via Power Delivery à la machine hôte• 3 ports USB-A• un port audio en mini jack 3,5mm• un port 5 GbE

Encourageant pour l'avenir !

D'autres accessoires intéressants chez Hyper

Le boitier MagSafe pour SSD

Le boitier USB4 pour 2 SSD au format M.2

. Ce modèle présenté au CES propose :Hyper indique queSi ce premier dock signé Hyper n'est pas encore l'élu tant attendu,, avec des ports M.2 pour des SSD rapides, des ,nombreux ports USB-A, USB-C, Thunderbolt, audio, lecteurs de carte SD et CFExpress, ainsi que du 10 GbE et des puissances d'alimentation suffisante pour toute la gamme de MacBook Pro. Encore faut-il, bien entendu, qu'Apple nous sorte des Mac doté de ce fameux Thunderbolt 5.Notons qu'Hyper présente également plusieurs produits intéressants, comme(par exemple pour filmer en 4K ProRes) qui sera commercialisé au second trimestre 2024 à 49,99 dollars, ou encoreet disposant d'un écran affichant diverses informations sur le stockage (grappe RAID, capacité, état S.M.A.R.T), qui arrivera également au second trimestre au tarif de 179,99 dollars.