Du Thunderbolt 5 à 120 Gb/s pour les Mac de 2024 ?

Du Thunderbolt 5 à 120 Gb/s

Rappel des différences entre Thunderbolt 3 et 4

Après plusieurs fuites et annonces timides, Intel confirme aujourd'hui certaine caractéristiques du Thunderbolt 5.(soit deux fois les débits max du Thunderbolt 3 et 4)conçu pour les moniteurs.Ces débits en hausse permettront de profiter de repousser les limites lors de l'utilisation d'un seul câble, par exemple pour les docks cumulant de nombreux ports. Un bon point. Pour les SSD externes,(de 32 Gb/s à 64 Gb/s),Le Thunderbolt 5 s'appuie sur les spécifications de l'USB4 v2.0, le DisplayPort 2.1 de VESA et le PCIe 4.0 x4, et sera bien évidemment compatible avec les anciennes génération (et la gestion de USB 3.2 Gen 2x2 à 20 Gb/s devient obligatoire, ce qui permettra d'en profiter sur les Mac, ce qui n'est pas le cas actuellement) .permettant de simplifier les choses et d'éviter les choix pour le moins confus de l'USB-Implementers Forum (merci !).Pour le côté technique,(pour Pulse Amplitude Modulation et permettant d'encoder une information sur 3 bits et deux cycles à l'aide de -1, de 0 et de +1, en lieu et place des 0 et des 1 de l'encodage sur un cycle NRZ).Enfin,(de 100 à140W pour le Thunderbolt 4, bien que ce soit assez rare actuellement car optionnel), et sera compatible avec l'affichage sur plusieurs moniteurs 8K, deux moniteurs 6K à 60 Hz, trois moniteurs 4K à 144Hz, et jusqu'à 540 Hz sur un seul moniteur. Les premiers appareils dotés du Thunderbolt 5 pourraient débarquer dès 2024 (via un contrôleur Intel Barlow Ridge).(40 Gb/s),. Les périphériques Thunderbolt 4 doivent donc pouvoir se connecter à au moins deux moniteurs 4K, contre un pour le Thunderbolt 3. De plus, un périphérique Thunderbolt 4 devra impérativement permettre d'alimenter la machine hôte (ce qui n'était pas forcément le cas avec le Thunderbolt 3), prendre en charge l'USB 4, et intégrer une protection Intel VT-d contre les attaques d'accès direct à la mémoire (DMA).(un pour la machine hôte et trois pour les périphériques externes), et les câbles de deux mètres certifiés sont universels et proposeront les capacités maximales de la norme (en Thunderbolt 3, il fallait passer par un câble actif pour cette longueur).