Chrome : mettez rapidement votre navigateur à jour pour votre sécurité !

La dernière mise à jour pour Chrome 120 comble. Cette faille CVE-2024-0519 permettrait de profiter d'une fragilité au sein du moteur JavaScript V8 pour passer outre les systèmes de sécurité mis en place et donnerait accès à certaines données de l'utilisateurs, mais la firme n'en dévoilera pas les détails tant que la majorité des utilisateurs n'aura pas installé la mise à jour adéquate.La vulnérabilité permettrait également aux esprits malintentionnés d'exécuter des logiciels malveillants sur les machines ciblées.(via l'ongletdesde Chrome)(120.0.6099.224/225 sur Windows et 120.0.6099.224 sur Linux), la mise à jour étant disponible pour Mac et PC.