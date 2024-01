Ce français a dirigé de 1997 à 2011, la plate-forme technologique de la firme de Cupertino, en tant que vice-président senior. Un personnage clé de l’histoire d’Apple, qui nous révele le rocambolesque rachat de NeXT, du rôle qu’il a joué au côté d’un autre français Jean-Marie Hullot dans la folle épopée de NeXT, de MacOSX puis de l’iPhone et comment Steve Jobs a repris le pouvoir au sein d’Apple. Une interview rare emplie de révélations exclusives, jamais lues ou entendues du moins jusqu’à aujourd’hui !