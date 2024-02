Le clavier Logitech MX Keys Mini pour Mac à son prix le plus bas (-34%) !

Logitech MX Keys Mini Mac Edition

Perfect Stroke

universelle

Un layout Mac, du rétroéclairage et des raccourcis

Ne pas déranger

Logitech entend ainsi, et offre une alternative au Magic Keyboard sans pavé numérique d'Apple. Le clavier est livré avec un câble USB-C vers USB-C gris de 105 centimètres pour la recharge. L(non fourni).Le MX Keys Mini pour Mac reprend la construction robuste du modèle pourvu d'un pavé numérique, avec un châssis en aluminium, des touchesconcaves, et). Le clavier est plus incliné que celui d'Apple et légèrement moins compact. Pour le transport, le MX Keys Mini est notablement plus lourd avec 508 grammes sur notre balance, contre 239 grammes pour le Magic Keyboard.(par exemple, un Mac, un iPad et un iPhone) et des touches dédiées permettent de passer rapidement de l'un à l'autre. La fonction Flow est également de la partie, permettant de contrôler plusieurs machines avec le même périphérique. Logitech a également ajouté des raccourcis vers des fonctions accessibles via les touches du même nom.Il sera ainsi possible de(cela fonctionne au niveau du système y compris avec des microphones externes),Un raccourci (Esc + fn) permet de(une option est également disponible via le logiciel). Logitech évoque une autonomie atteignant 5 mois avec le rétroéclairage désactivé. Notons que la version mécanique MX Mechanical Mini est également en promotion, et que ces claviers seront parfaitement accompagnés par ma souris préférée pour travailler, la vaillante MX Master 3S.