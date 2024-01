Dell dégaine un magnifique écran 5K 40 pouces en 120 Hz !

Dell UltraSharp 40 Curved Thunderbolt Hub Monitor

Thunderbolt 140W et 2,5 GbE

L'avis de Mac4ever

Si vous désirez un moniteur avec une diagonale supérieure à 32 pouces, ou un format plus large que le 16:9, il ne faudra pas compter sur le catalogue d'Apple. Qu'à cela ne tienne, les constructeurs tiers proposent de nombreux modèles adaptés à ces demandes, etavec l'UltraSharp 40 Curved Thunderbolt Hub Monitor (ouf).Ce nouveau modèle qui sera présent sur le stand du constructeur au CES 2024 du 9 au 12 janvier à Las Vegas se distingue en proposant(soit de la 5K en horizontal et de la 4K à la verticale, contrairement à un modèle 5K 16:9 offrant une définition de 5 120 x 2 880 pixels, et donc une résolution supérieure), un contraste de 2000:1, une certification VESA DisplayHDR 600 et la couverture à 99% de l'espace colorimétrique DCI-P3.Le moniteur fera également office de hub en proposant, ce qui permettra d'alimenter un MacBook Pro 16 pouces lancé au galop, un port HDMI 2.1, un port DisplayPort 1.4, 2 ports USB-C, 4 ports USB-A,. Notons que Dell ajoute à cela un port USB-A et un port USB-C en façade.Il faudra attendre quelques jours pour prendre connaissance de la fiche technique complète, notamment la luminosité maximum, mais(aux US tout du moins)Si le tarif reste élevé, ce moniteur pourra tout de même être intéressant pour(le 2,5 GbE peut être un vrai plus si vous disposez du réseau adéquat), le tout en délivrant jusqu'à 140W à la machine hôte.