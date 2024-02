CrossOver 24 améliore le prise en charge des jeux Windows sur Mac

CrossOver 24 adopte Wine 9 en un temps record

Une meilleure prise en charge de jeux plus récents

Après avoir étrenné la prise ne charge des jeux tournant sous DirectX 12 en juin dernier avec CrossOver 23 un outil open source permettant de faire tourner des jeux et Apps Windows sur Mac et Linux). Cette intégration a été implémentéeselon l'équipe en charge de CrossOver, puisque Wine 9 n'est disponible que depuis quelques semaines.Cette nouvelle version de Wine, alors que le système d'Apple est exclusivement 64 bits depuis macOS Catalina. Il sera donc possible de profiter à nouveau de votre catalogue de titres 32 bits, ce qui est souvent le cas des jeux un peu anciens.Au sein d'un billet de blog officiel , dont Planet Zoo (qui fonctionne à nouveau après les dernières mises à jour,), Warframe, The Binding of Isaac : Rebirth, Mafia Definitive Edition, Age of Empires III : Definitive Edition, Anno 1800 et Horizon Zero Dawn.. Le codepermet de profiter d'une remise de 24% jusqu'au 2 mars. Notons qu'une version d'essai gratuite est proposée si vous voulez tester le logiciel avant de passer à la caisse.