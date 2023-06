L'App CrossOver fera tourner certains jeux DirectX 12 sur Mac cet été

CrossOver 23 prendra doucement en charge DirectX 12

Pour faire fonctionner uniquement Diablo II Resurrected, nous avons dû corriger une multitude de bugs impliquant MoltenVK et SPIRV-Cross. Nous prévoyons que ce sera le cas pour les autres jeux DirectX 12 : nous devrons ajouter une prise en charge titre par titre, et chaque jeu impliquera probablement la correction de plusieurs bugs.



Soyez assuré que notre engagement à fournir la prise en charge de DirectX 12 sur Mac reste inébranlable. Notre équipe se consacre à repousser les limites d'un jeu à la fois, et nous sommes impatients de continuer à faire des annonces à mesure que nous ajouterons la prise en charge de plus en plus de titres DirectX 12.

Une version finale cet été

Dans un billet de blog . Les développeurs précisent qu'il n'y pas de solution miracle et que l'équipe doit travailler sur chaque titre afin d'éradiquer les bugs.Il faudra donc certainement faire preuve d'un peu de patience pour jouer à certains titres via CrossOver 23, dont la sortie de la version finale est prévue cet été. Le logiciel permet toutefois de faire tourner de nombreuses autres applications et ne se cantonne pas aux jeux, permettant à certains utilisateurs de Mac de se passer de virtualisation, ou de l'installation de Boot Camp sur les machines Intel.