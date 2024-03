HP veut vous louer ses imprimantes !

HP All-In Plan : une offre d'imprimante sur abonnement

vous ne possédiez plus jamais d'imprimante

Une imprimante neuve tous les 2 ans

Une offre respectueuse de l'environnement ?

Après les mises jour transformant votre imprimante en un énorme presse-papier , ou encore celles qui vous empêchent d'utiliser des cartouches tierces, le service marketing HP tente de se distinguer en proposant une nouvelle formule aux US. Avec ltout en profitant tout de même de ses produits via une formule d'abonnement.Ainsi, il sera possible de. Bien entendu, il sera possible de dépasser le quota d'impression en ajoutant environ 1 dollars par bloc de 10 à 15 pages supplémentaires, selon l'offre.L'offre comprend également l'envoi des cartouches d'encre nécessaires à votre utilisation, une prise en charge 7 jours sur 7 des éventuels problèmes techniques (la firme s'est distinguée en mettant parfois plusieurs semaines à régler des problèmes de mises à jour empêchant d'utiliser son matériel) et un dépannage assuré dans les 24h. Attention toutefois, lavec la possibilité de recevoir une nouvelle imprimante à la fin de cette période si vous renouvelez votre contrat.Si vous désirez interrompre l'abonnement avant son terme,Le constructeur met en avant le côté respectueux de l'environnement de cette offre, ce qui peut paraitre assez paradoxal avec le renouvellement de votre matériel tous les 2 ans, en assurant, entre autres, le recyclage des cartouches.L'offre pourra peut-être intéresser certains utilisateurs, en fonction de leur consommation (de cartouches d'encre, mais égaiement d'imprimantes, leur durée de vie n'étant pas forcément incroyable). Il faudra alors faire quelques calculs afin de savoir si cet abonnement vous correspond,puisque l'offre nécessite de laisser votre imprimante connectée en permanence afin que cette dernière puisse collecter des données, comme la machine que vous connectez à l'imprimante, ou encore le format des documents imprimés.