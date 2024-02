Qui est en tête des ventes d'ordinateurs portables en France ?

Dans les salons et les bureaux !

26,5 % de part de marché en volume

un ordinateur sur quatre vendus dans le pays est un Lenovo. C’est une vraie fierté pour les équipes

Et l'avenir ?

IA Now

D'après Le Figaro (qui a livré sa petite enquête de marché), l'année 2023 a été difficile au niveau mondial et cela s'est ressenti également en France,. Mais une entreprise s'en tire mieux que les autres et ce n'est pas Apple, loin de là.En effet,, qui devance son concurrent américain HP. Premier vendeur mondial de PC depuis déjà six ans à l’échelle mondiale, le groupe chinois s’était longtemps disputé les faveurs des Français.D'après Éric Lallier, le PDG de Lenovo France, il possède. Autrement, dit,, rajoute-il.Pour IDC,(-14% par rapport à 2022, -17% pour le marché grand public). Précisons que c'est une seconde année de baisse (-15% en 2022), un coup dur après l'explosion de 2020 avec le confinement. Mais c'est surtout le, notamment grâce au ThinkPad, un modèle emblématique racheté à IBM en 2005.Avec plus d'unetoutes gammes confondues (Legion, Yoga, ThinkBook, etc.), Lenovo veut continuer de quadriller le marché et tous les types d'utilisateurs.un assistant intelligent aux contours encore flous, mais qui pourrait aussi venir concurrencer Copilot, l'IA à tout faire de Microsoft qui profite pourtant d'un bouton dédié sur bon nombre d'appareils de la marque.De son côté, Canalys fonde également de grands espoirs dans le développement et l'intégration de l’IA. D’ici 2027, plus de 170 millions de PC compatibles avec l'IA seraient expédiés, dont près de 60 % pour des usages professionnels.