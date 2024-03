Une nouvel écran 32 pouces 4K pensé pour les Mac chez BenQ

BenQ PD3225U

Un écran conçu pour les Mac

Le nouvel arrivant au sein du catalogue BenQ répond au doux nom de PD3225U et(dont vous pouvez retrouver notre test ).L'écran reprend donc le design sobre et s'accordant bien avec les machines d'Apple, notamment grâce àles 2 ports Thunderbolt 3 permettant de chainer des périphériques (par exemple, un second moniteur Thunderbolt) et délivrant 85W à la machine hôte (15W pour le second port), 2 ports HDMI 2.0, un DisplayPort 1.4, des ports USB dont 2 sur la tranche accompagnés par une sortie audio mini jack 3,5mm, la très pratique télécommande filaire Hotkey Puck G2 disposant d'une molette qui fait également office de joystick à 4 directions, et de 5 boutons, ainsi queAvec ce nouveau modèle,avec une dalle 32 pouces IPS Black (offrant donc des noirs plus profonds et un contraste montant à 2000 :1 contre 1 000 : 1 sur le PD 3220U),(contre 300 nits pour le PD322U) avec une certification DisplayHDR400, ainsi qu'une couverture à 98% de l'espace colorimétrique CDI-P3 (contre 95% pour le PD3220U).Autre changement mineur, les haut-parleurs intégrés passent de 2x2W à 2x2,5W. Les autres caractéristiques n'évoluent pas avecet un temps re réponse de 5ms de gris à gris., ce qui peut sembler un peu élevé pour les caractéristiques proposées. Ceux qui ne sont pas séduits par le Studio Display d'Apple (27 pouces 5K, offrant donc une meilleure résolution de 218ppp) et à la recherche d'un écran Thunderbolt 32 pouces 4K permettant de retrouver simplement le rendu des Mac pourraient tout de même y trouver leur compte.