Problèmes de fiabilité des écrans LG UltraFine 5k : écran noir, port Thunderbolt dessoudé

Comme nous l'avons soulevé à plusieurs reprises, si(dalle excellente, tarifs corrects, intégration à macOS...), ils. LG avait déjà fixé ce problème il y a quelques années...A la rédac, nous en avions acheté 3 (à des périodes différentes), et deux modèles sont désormais totalement HS et bien-sûr, hors garantie. Après avoir écumé les forums de discussion et les réseaux sociaux, il semble que le problème provienne du: les pistes sont beaucoup trop fines et cela demande du matériel professionnel, coûteux et avec les risques inhérent à ce genre d'opération.puis pour finir, le moniteur refuse de se réveiller ad vitam.Nous avons tenté de négocier un devis, mais l'envoi de l'écran étant à notre charge, le jeu n'en vaut souvent pas la chandelle.... mais la somme demandée (plusieurs centaines de dollars) en dissuadera plus d'un et il n'existe pas (à notre connaissance) de proposition similaire en Europe.Bref, on se retrouve avec, mais rendus inopérants à cause de cette mauvaise soudure du connecteur Thunderbolt.Il n'est toutefois pas donné,. Il est ainsi possible de s'offrirPour rappel, ce modèle proposeavec une luminosté de 600 nits, une webcam intégrée avec la fonction Cadre centré permettant de conserver le sujet dans le cadre, un port Thunderbolt et trois USB-C, ainsi qu'un système de six haut-parleurs,Pour rappel, passer par le, une garantie d'un an et la possibilité de souscrire un contrat Apple Care. De notre côté, nous nous procurons fréquemment des machines par ce biais qui semblent tout simplement neuves (aucune rayure, aucune marque sur l'écran, ni sur les patins), sans jamais avoir rencontré de souci.