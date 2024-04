Final Cut Library Manager change d'éditeur, avec une licence perpétuelle

FCLM est apparu il y a dix ans, témoignage du dévouement de Vincent et Tim, qui l'ont créé par pure nécessité en 2014. Leur engagement à faciliter la vie des utilisateurs de Final Cut Pro comme vous a été tout simplement inspirant. Et maintenant, c'est à notre tour de porter le flambeau.



Nous sommes ravis de déployer certains changements qui, selon nous, rendront votre expérience dans l'Arctique encore meilleure. Avec un modèle de licence repensé et une attention renouvelée sur l'expérience utilisateur, nous nous engageons à garantir qu'Arctic reste la solution incontournable pour garder vos bibliothèques Final Cut Pro claires et propres.



Selon la suggestion de Vincent et Tim, Arctic adopte notre licence perpétuelle, avec une mise à niveau de 19 $ disponible pour tous les propriétaires de licence existants. Pour récompenser Tim et Vincent pour leur travail acharné, nous veillons à ce qu'un dollar sur trois leur revienne directement. C'est notre façon de les remercier pour leur incroyable contribution à la communauté Final Cut Pro.



Merci, Paul - Hedge, CEO