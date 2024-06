Un écran Thunderbolt pour retrouver les couleurs de votre Mac chez BenQ !

BenQ PD3225U : un écran conçu pour les Mac

Une fiche technique à la hauteur

Le plein de ports

Retrouvez le rendu des couleurs de votre Mac

Une télécommande très pratique

Le parfait compagnon de votre Mac

Avec la gamme Designer, et particulièrement le tout dernier modèle PD3225U -dont vous pouvez consulter notre test complet - BenQ entend proposerVoiciCela commence par, de profiter du hub USB et de gérer l'affichage,Il sera même envisageabletoujours avec un seul câble branché sur votre Mac.La présence de deux ports HDMI 2.0 et d'un port DisplayPort 1.4 permettra également de. Cela rend ce modèle polyvalent, ce qui peut manquer aux moniteurs d'Apple. Vous trouverez également deux ports USB-A 3.2 à l'arrière, ainsi qu'un port USB-C, un port USB-A et une sortie casque sur la tranche droite.Autre point très intéressant, la dalle 32 pouces Black IPS 4K du BenQ PD3225U avec un contraste de 2000:1 propose non seulement(100% Rec.709, 100% sRGB), mais est également calibrée soigneusement en usine afin de proposer un Delta E ≤ 2 afin de garantir la précision des couleurs ainsi qu'Il sera également possible de, tournant nativement sur les Mac Apple Silicon comme Intel. Ces fonctions permettront donc de se passer de la fastidieuse et coûteuse étape consistant à calibrer vos deux écrans.Si vous devez fréquemment modifier les réglages de votre écran, il est souvent obligatoire de passer une main sur la tranche ou derrière le moniteur pour y avoir accès. Avec le PD3325,disposant d'une molette qui fait également office de joystick à 4 directions, et de 5 boutons., de naviguer dans les différentes section, de sélectionner les paramètres, de choisir la source, et d'accéder à plusieurs préréglages via les 3 boutons personnalisables. Des réglages très pratiques comme lla luminosité, le choix de la source ou des profils colorimétriques seront donc accessibles rapidement et simplement.Avec ce moniteur PD3225U de la gamme Designer,, permettant de retrouver le confort et la qualité du rendu des couleurs sur un écran 4K disposant d'une grande diagonale, le tout avec un design se mariant parfaitement avec les machines d'Apple, et de nombreuses fonctionnalités facilitant son utilisation.