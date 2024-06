Sous la pression médiatique, Apple corrige enfin un bug du temps d’écran

4 ans d'inaction ?

Le temps d'écran, le nouveau fléau des jeunes

Comment activer temps d’écran

Activer Temps d’écran



- Accédez à Réglages > Temps d’écran.

- Touchez Activer « Temps d’écran », puis touchez-le à nouveau.

- Sélectionnez Cet [appareil] est à moi ou Cet [appareil] est à mon enfant.

un temps additionnel

Temps d’écran sous iOS 17

Déjà que nos enfants sont plutôt doués pour échapper aux limites de la fonction Temps d'écran, rien ne va plus si Cupertino ne corrige pas les bugs qui lui sont rapportés. En effet,Ainsi quand Temps d'écran bloque la consultation de certains sites Web, on peut inscrire une série de caractères dans la barre d'adresse de Safari afin de s'émanciper du contrôle parental. Ce que la journaliste a immédiatement testé sur ses appareils exécutant iOS et iPadOS 15, 16 et 17, ainsi que macOS Sonoma.Cette dernière dit avoir été contactée par Andreas Jägersberger et Ro Achterberg,. Mais à l'époque, la firme leur a tout simplement rétorqué qu'il ne s’agissait pas d’une faille de sécurité mais d'un simple bug (merci d'utiliser Feedback...). Les deux hommes se sont alors exécutés mais en vain. Apple n’a jamais répondu à leur requête et ce, même après plusieurs tentatives.. Petit bonus dans la foulée, elle a précisé que le processus de rapport de bug serait lui aussi revu afin d’améliorer les réponses apportées.Et il faut bien avouer qu'il y a urgence à proposer une gestion sécurisée du temps d'écran. En effet, selon une étude de l'OMS de mars dernier , les jeunes passeraient jusqu'à six heures par jour en ligne. De même, 15% des garçons et 16% des filles interrogés disent avoir été harcelés en ligne au moins une fois au cours des derniers mois. EnvironUne précédente étude HBSC (), basée sur des données de 2018, affichait un taux déjà conséquent de 13% dans cette même tranche d'âge pour le harcèlement en ligne.Pour rappel, lancée en 2018 avec iOS 12, la fonction se trouve dans l’app Paramètres et permet deUne fois la fonctionnalité Temps d’écran activée, il sera possible d’obtenir(histoire de s’auto-contrôler ou par simple curiosité).Pour l’appareil d’un enfant, outre le rapport, il sera possible de le configurer en fonction de ses choix. On pourrasur certaines plages horaires (temps scolaires ou en soirée), de définir des limites de temps pour certaines applications en particulier (pratiques pour en exclure d’autres, comme Téléphoner) et de bloquer le contenu inapproprié.Notons qu’il est possible de donnervariable par jour et sur demande. De même, on peut toujours passer outre la limite instaurée via un code prédéfini.