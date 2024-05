UPDF AI: le meilleur assistant PDF IA ! Discutez avec n'importe quel PDF !

UPDF, une startup dédiée aux PDF et dopée à l'IA, s'est lancée depuis 2 ans seulement et vient de remporter les prix « Best » et « High Performers » du G2. Le cofondateur et PDG de la société, Roc Lan estime que ces outils peuvent rester simples, pratiques et conviviaux. Avec le principe « Ce que vous voyez est ce que vous obtenez », UPDF simplifie les interactions des utilisateurs pour tirer le meilleur parti des capacités d'Apple.

UPDF, un excellent outil d'IA pour discuter avec de gros fichiers PDF

Résumer efficacement un PDF : UPDF AI génère des résumés précis de centaines de pages en quelques secondes. Ainsi, si vous avez besoin de parcourir de longs documents dans un court délai, UPDF AI restera à vos côtés.



• Comment traduire rapidement des PDF : dites adieu aux barrières linguistiques avec UPDF AI. Il vous permet de



• Expliquer en détails : Que vous soyez étudiant ou professionnel, UPDF AI fournit des explications approfondies sur tout texte sélectionné dans vos documents.



• Poser des questions sur les documents : UPDF AI vous permet de télécharger vos documents sur son cloud. Vous pouvez ensuite poser des questions connexes et extraire rapidement l'idée principale du document.



• Discuter avec l'IA : UPDF AI vous permet d'explorer n'importe quel sujet au-delà des limites de votre document. Vous pouvez discuter de n’importe quel sujet qui pique votre curiosité.



UPDF, un outil puissant d'édition de PDF

UPDF au meilleur prix

Les PDF ont également contribué à la dématérialisation des documents, désormais adoptée par la plupart des entreprises. L'assistant IA aidera les utilisateurs à assimiler les informations de longs documents PDF en générant de brefs résumés de leur contenu. Améliorez votre texte avec l'assistant d'écriture, de relecture et d'édition le plus productif. UPDF AI vous aide à écrire comme un locuteur natif.

UPDF est un outil d'édition de PDF exceptionnel, offrant une gamme complète de fonctionnalités. Vous pouvez ajouter, supprimer, faire pivoter ou réorganiser les pages aisément. Des outils sont également disponibles pour ajuster les marges selon vos besoins. Vous pouvez ouvrir un document en quelques secondes !

Vous pouvez afficher vos notes en surimpression ou sur le côté du document, ajouter des tampons, des signatures et insérer des formes telles que des rectangles ou des cercles. De plus, vous pouvez partager un lien permettant aux utilisateurs d'imprimer le document sans nécessiter de téléchargement de logiciel tiers.

Vous pouvez demander à l'outil de résumer un document, de l'expliquer en termes simples, de le traduire en 38 langues différentes tout en conservant le contexte ou même de créer une facture et d'analyser le risque contractuel en quelques secondes. UPDF AI est également disponible sur la boutique ChatGPT. De plus, la reconnaissance optique de caractères (OCR) est incluse, vous permettant de convertir des images en texte et de sélectionner différentes mises en forme pour chaque document, quel que soit le langage (prise en charge de 38 langues).

Vous pouvez compresser les images en choisissant le niveau de compression adapté à vos besoins. De plus, vous pouvez aplatir un PDF pour transformer tout le texte en image, utile pour protéger le contenu. Enfin, une fonction de biffage des contenus confidentiels est disponible, idéale pour les contrats et autres documents sensibles.

L'efficacité est au rendez-vous. Chaque fonction, y compris la reconnaissance de texte, s'exécute en quelques secondes seulement.

UPDF se présente comme un choix de qualité à considérer. Une licence donne accès à l'ensemble des appareils ! Vous pouvez télécharger et essayer gratuitement UPDF.