Combien de temps pour faire 720Km en Peugeot E-3008 électrique ?

Sans planificateur !

d'attendre

Autonomie OK, recharge pas OK

- premier arrêt après 281 Km (13% restants, charge à 70%)

- second arrêt après 200 Km (10% restants, charge à 85%)

Bilan : 8h20 pour 720Km

seulement

Test du Peugeot E-3008

. Partis à 7H30 du matin, on serait donc arrivés à 14h11 sans aucun arrêt ni embouteillages -ce qui est possible avec un véhicule thermique et un peu de chance pour la circulation- mais accordons-nous raisonnablement sur une pause déjeuner/toilettes ainsi qu'une traversée souvent difficile de Lyon,C'est un peu contraint que j'ai décidé. Ce dernier ne fonctionnait pas ou par intermittence, et de toute façon, il n'y a ici aucun préconditionnement de la batterie., il est donc possible de ne pas trop préparer son itinéraire : il faut juste veiller à ne pas rater la suivante, surtout lorsqu'on arrive autour de 15/20% de batterie.: une réserve d'essence permet généralement d'effectuer tranquillement entre 60 et 80 kilomètres tandis que 10% de batterie n'offrent généralement que 20 à 30Km d'autonomie. En clair, quand l'alerte retentit, il s'agit de s'arrêter rapidement !, ce qui évitesur la voiture. Mais là encore, suivant les heures, vous n'avez pas forcément envie de vous forcer à déjeuner à 11H ou à 15H...., on peut raisonnablement tabler sur 300Km d'autoroute de 100% à 0%, ce qui se traduit ensuite par des pauses tous les 220 à 250Km lorsque vous ne chargez qu'à 80%.Pour optimiser notre trajet de 720Km, il faut donc, ce qui nous a donné :Vous le voyez, nous avons étéà cause d'une puissance de charge trop faible (~100 KW en pic, contre 160 KW promis)). Peugeot assurait 80% en 30mn, nous avons mis plus de 40mn pour passer de 13 à 70% !Forcément,sur le second segment du trajet. On prend alors du retard sur la dernière charge : pour terminer les 250Km, je préfère assurer et dépasser les 85%, histoire d'arriver au bout sans embuche. Il faudra pas loin deAvec les bouchons parisiens,En étant moins prudent, j'aurais pu ne charger qu'à 70% par exemple et gagner encore 15 à 20mn.: avec un véhicule thermique, nous n'aurions fait qu'une petite pause de 20 à 30mn maximum pour manger et aller aux toilettes, ce qui nous aurait fait arriver à ~14:40 au lieu de 15H51 ici, soit une bonne heure supplémentaire.Si Peugeot avait respecté ses engagements,, avec un premier arrêt à 80% en 30mn (contre 40mn) et un second à moins de 30mn (contre presque 50mn). Notre arrivée aurait alors eu lieu à 15H20, soit40mn de plus qu'en thermique. Les jours de départ en vacances, même en étant très prudent, la différence reste donc modeste. Pour un VRP ou si vous avec un rendez-vous important,Malgré une belle autonomie annoncée (plus de 500Km ici),. D'autres marques chargent beaucoup plus vite (Porsche, Audi, Tesla, Kia/Hyundai...), ce qui permet encore de réduire les temps d'attente, sans parler de la fiabilité des bornes, assez inégale suivant les stations.