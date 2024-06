Attention, ce malware s'en prend à vos cryptomonnaies sur Mac

La découverte de cette nouvelle souche met en évidence la diversité croissante des cybermenaces. Lié à l'acteur malveillant connu Rodrigo4 et utilisant des méthodes avancées, ce malware constitue un danger pour les utilisateurs de macOS.



Voici plusieurs conseils pour vous aider à vous protéger contre ce malware macOS :



• Soyez prudent avec les téléchargements : téléchargez uniquement des logiciels à partir de sources fiables, telles que l'App Store officiel ou des sites Web vérifiés. Évitez également de cliquer sur des liens ou des pièces jointes suspects.

• Gardez les logiciels à jour : installez toujours les dernières mises à jour pour votre macOS et vos applications. Les mises à jour incluent souvent des correctifs de sécurité qui corrigent les vulnérabilités.

• Utilisez un logiciel de sécurité : utilisez un logiciel anti-malware réputé, tel que CleanMyMac X optimisé par Moonlock Engine, et analysez régulièrement votre système à la recherche de menaces.