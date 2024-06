Les MacBook Air M3 reconditionnés par Apple en approche !

Les Macbook Air M3 débarquent sur le Refurb US !

Des Mac reconditionnés par Apple

Les MacBook Air M3 commercialisés depuis mars 2024 et dont vous pouvez retrouver notre test complet . De nombreuses configurations sont disponibles, que ce soit en 13 ou en 15 pouces, avec plus ou moins de mémoire unifiée et de stockage, et dans tous les coloris. Aux US, il est donc désormais possible de s'offrir un MacBook Air M3 13 pouces doté d'une puce M3 avec 8 cœurs CPU et 8 cœurs GPU, de 8 Go de mémoire unifiée et de 256 Go de stockage pour 929 dollars, soit une économie de 170 dollars sur le tarif officiel.Généralement,. Patience donc, les MacBook Air M3 devraient arriver prochainement sur le Refurb en France.Pour rappel, passer par le Refurb permet d'avoir la certitude de recevoir une machine comme neuve et avec tous les accessoires, une garantie d'un an et la possibilité de souscrire un contrat Apple Care. De notre côté, nous nous procurons fréquemment des machines par ce biais qui semblent tout simplement neuves (aucune rayure, aucune marque sur l'écran, ni sur les patins), sans jamais avoir rencontré de souci.. Pour les plus pressés, ces machines sont désormais également régulièrement en promotion chez les vendeurs tiers.