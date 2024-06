Une mystérieuse mise à jour pour les Magic Mouse et Magic Trackpad

Une mise à jour pour les Magic Mouse et Magic Trackpad

Il faudra être patient

Un Magic Trackpad qui n 'avait pas été allumé depuis longtemps, encore en 8.6.0

Réglages Système

Bluetooth

i

Alors que nous sommes habitués à recevoir de fréquentes mises à jour de firmware pour les AirTags et les AirPods,. D'ailleurs, beaucoup pensaient voir arriver des versions modifiées au niveau matériel pour adopter un port USB-C (si possible pas en dessous pour la Magic Mouse) lors de la présentation des derniers iMac, mais Cupertino en a décidé autrement. Pour revenir à cette mise à jour du logiciel interne,qui doit être installée sur l'ensemble des périphériques actuellement sur le marché.Apple conserve les mauvaises habitudes prises avec les AirTags et la gamme d'AirPods en ne donnant aucune information sur les changements apportés par cette mise à jour, et en ne permettant pas de l'installer manuellement. Il faudra donc s'armer de patience, etPour vérifier quelle est la version du firmware de vos Magic Mouse et Magic Trackpad, il suffira de vous rendre(leminuscule bleu)Si vous avez reçu la mise à jour et que vous avez remarqué une éventuelle différence, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires ci-dessous.