Quelles nouveautés pour macOS 15 ?

En 2024, Apple ne se limitera pas à une refonte historique d'iOS 18 mais s'attaque également à. Elle entend bien repenser l'ensemble de. D'après nos confrères américains,La prochaine version devrait comporter un nouveau système d'organisation, basé sur la. Les ongletsetseront déplacées vers le bas de la liste, les paramètres généraux remonteront d'un cran pour se positionner sous Réseau.Dans ce déménagement,etvont fusionner, et laen feront de même avecet sans doute d'autres catégories de même objet.ets'en iront avec les comptesetApple aurait également l'intention de, en un look plus moderne en noir et blanc (synonyme peut-être d'une intégration de l'IA ?).A cela s'ajouteront de, comme(un design plus similaire à celui d'iOS) et(un menu unifié pour les contrôles de page). D'autres modifications de macOS 15, selon la rumeur, incluent une, un nouveau volet de préférences iCloud et une interface utilisateur modernisée pourL'application d’Apple, Musique, devrait bénéficier d'améliorations, notamment. Parmi les autres nouveautés, deux options dénommées respectivementen lien avec l'audio spatial (pour Apple Music et QuickTime Player) etseraient également à l'étude, sans que l'on sache exactement à quoi elles correspondent.Lors de la présentation des derniers résultats trimestriels,. Relançant la machine à rumeurs, il a rappelé que la firme investissait énormément de temps et d'efforts dans ce département, avec des annonces à venir enJuste après la confirmation des dates de la WWDC,, parlant d'un(en vo) en utilisant des majuscules sur ces deux mots ce qui nous donne(soiten vo !).De son côté, Mark Gurman s'attend à ce qu'iOS 18 soit. Le système pourrait disposer d'une technologie d'IA, qui devrait, mais aussi toutes les applications natives de la Pomme.