Le Stream Deck+ pour les créateurs de contenu à son meilleur prix (-22%) !

Elgato Stream Deck+

De quoi envahir le bureau de tous les créateurs de contenus ?

Après avoir présenté une nouvelle version de son fameux Stream Deck avec des coques interchangeables en juillet 2021, puis la Stream Deck Pedal en janvier 2022 permettant de lancer avec les pieds les actions et raccourcis (changer de caméra, activer/désactiver le microphone, capture d'écran, gestion de la luminosité, du fond vert, du forum, ou encore des réseaux sociaux) élaborés au sein du logiciel dédié, et donc sans lâcher le sacro-saint combo clavier/souris, ou encore lorsque l'utilisateur est loin de son ordinateur (par exemple pour les musiciens),Bien entendu, le Stream Deck+ permettra de profiter de l'expérience accumulée sur, tout en permettant de créer un nombre illimité de Smart Profiles affichant des jeux d'icônes en fonction des tâches associées. La firme soigne également l'intégration à son propre écosystème, dont les logiciels Camera Hub et Control Center ainsi qu'à la banque de sons et d'effets libres de droits.offrant 9 canaux séparés (qui pourront être attribués à des microphones, ou n'importe quelle application), ainsi que deux mixs différents en sortie (un pour l'utilisateur, et un pour ce qui sera diffusé aux auditeurs). Chaque piste dispose de deux faders permettant d'ajuster le niveau pour chaque mix, et il est possible d'écouter le mix de son choix.