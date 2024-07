Une App pour suivre l'Euro 2024 de foot depuis la barre des menus du Mac

Cup Bar : l'Euro 2024 dans la barre des menus

. Le programme prend en charge l'affichage des compétitions internationales en sus de l'Euro 2024. Il sera également possible d'opter pour la versionà 2,99 euros via un achat intégré afin de profiter de ces informations au sein de widgets à placer sur le bureau ou de recevoir des notifications pour être certain de ne pas manquer le coup d'envoi d'une rencontre.Le programme nécessite 7,8 Mo d'espace de stockage libre sur un Mac sous macOS 12.0 minimum.