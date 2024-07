Ce PC tient dans votre poche, clavier et trackpad compris !

Un concept poussé un peu plus loin

vieux

Un PC complet dans votre poche, clavier compris !

moitiés

, et les plusexpérimentés ont déjà eu à faire à ce format, que ce soit chez Apple, mais également avec les fameux Amstrad CPC 464/6128, les Amiga 500 et Atari ST, Sinclair ZX80/81, et bien d'autres modèles. Plus récemment, Raspberry a également emprunté cette voie avec le Pi 400 , sans que l'on sache si le succès a été au rendez-vous (je n'en ai pas vu beaucoup dans la nature). Reste que ce concept est intéressant, et continue de faire cogiter les ingénieurs de quelques firmes, dont le constructeur chinois Ling-Long.(il faut une très grosse poche pour caser un Mastrad CPC 6128 de mémoire). C'est d'ailleurs ainsi qu'il a été présenté, rappelant les keynote légendaires des iPod et des MacBook Air de Steve Jobs. L'appareil propose non seulement un clavier complet (sans le pavé numérique), mais égalementembarquant 8 cœurs, 16 threads avec une fréquence max de 5,1 GHz et un GPU intégré Radeon 780M. L'ensemble dispose d'un système de refroidissement actif et est épaulé par 16 à 32 Go de RAM et 512Go à 1 To de stockage SSD.(il semble assez épais, mais la mesure n'est pas précisée). L'une descontient la carte-mère et l'autre des batteries de 16 000 mAh offrant une autonomie atteignant 10 heures (6 en lecture vidéo).A droite de la barre d'espace,(reste à voir le confort offert par cette si petite surface).La machine dispose d'un port USB-A, d'un port USB-C 4.0 et d'un port USB-C 3.2, le tout étant livré avec un chargeur de 100W. Le Keyboard PC de Ling-Long sera commercialisé, dans un premier temps en Chine,