Une mise à jour majeure pour le comparateur de fichiers Kaléidoscope sur Mac !

Un puissant comparateur de fichiers

ksdiff

Kaleidoscope 5.0

Git est sans aucun doute devenu le standard de facto en matière de contrôle de version. L'intégration plus approfondie de Kaleidoscope avec Git améliore l'efficacité et la précision de la gestion des changements entre plusieurs contributeurs. Cette intégration est essentielle pour des flux de travail rationalisés.

Pour rappel, Kaleidoscope est, que ce soit une bibliothèque musicale, une photothèque, deux images, ou encore des portions de code.Les différentes itérations de la version précédente ont apporté successivement lune extension Safari afin d'analyser et de comparer le code HTML ou CSS d'une page Web, la commandeau sein de la console JavaScript, let la possibilité de personnaliser l'affichage à l'aide de thèmes, la possibilité de fusionner des fichiers après une modification manuelle, la présence de nouveaux filtres permettant d'exclure les données non pertinentes de la recherche (comme l'horodatage, les adresses ou les identifiants), ou encorePour cette version 5.0,, afin de permettre de contrôler et d'analyser un projet Git directement au sein de l'interface de l'App. Selon Christopher Atlan, dirigeant de Leitmotif, l'éditeur de Kaléidoscope :L'éditeur en profite pour étrenner u. Depuis, Kaléidoscope 4.0, Leitmotif a en effet changé son modèle économique et propose désormais son application via un abonnement et uniquement depuis le site de l'éditeur (la version 3.0 était proposée sur l'App Store en achat unique au tarif de 99,99 euros).Le tarif est assez salé puisqu. Notons que les possesseurs des versions 2 et 3 peuvent profiter d'une réduction de 50% la première année. L'éditeur propose une version d'essai de 14 jours et Kaleidoscope 5.0 nécessite macOS Ventura minimum tout en étant parfaitement compatible avec Sonoma.