Logitech voudrait vendre une souris "éternelle" (et un abonnement)

La nouvelle dirigeante de l'accessoiriste suisse Logitech, Hanneke Faber, s'est confiée récemment au micro de Nilay Patel pour une interview publiée sur The Verge ainsi qu'au sein du podcast Decoder (disponible sur Apple Podcasts via ce lien ). Lors de cette interview, Hanneke Faber a évoqué la possibilité pour la firme depour profiter des évolutions logicielles.La dirigeante de Logitech aurait d'ailleursEtonnamment, Hanneke Faber n'évoque que les moises à jour logicielle dont l'utilisateur payant un abonnement aurait la garantie de disposer à vie,Si vous utilisez une souris pour travailler plusieurs heures par jour, vous savez que ces appareils ont clairement une durée de vie limitée (dites-nous combien vous avezde souris dans votre carrière dans les commentaires), y compris pour les utilisateurs soigneux, que ce soit pour les patins ou les switchs, mais également la coque. Ces soucis matériels mis de côté, reste à savoir si de nombreux utilisateurs seraient prêts à s'offrir une souris sur abonnement, et quel serait le tarif demandé.Notons également que lors de cette interview, Hanneke Faber a semble-t-il commis. Cette remarque a obligé le service marketing du constructeur à sortir les rames afin d'assurer que le support pour les caméras Circle View (vendues entre autre par Apple et compatibles HomeKit) et les sonnettes Circle View Doorbell. Par mesure de sécurité, évitez donc de vous offrir une caméra Circle View à 219 euros, à l'avenir incertain.