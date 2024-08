Un SSD de 4To à seulement 264€, idéal pour le stockage et les sauvegardes

Spécifications détaillées

• Interface : atteint la limite maximale SATA de vitesses séquentielles de 560/530 Mo/s

• Intelligent Turbo Write : augmente la vitesse d’écriture et maintient des performances élevées sur le long terme

• Logiciel Samsung Magician 6 : gère votre disque grâce à une gamme d'outils utiles pour vous permettre de rester en phase avec les dernières mises à jour et de surveiller la santé du disque et son statut

• Conçu pour tous les PC de bureau ou portables compatibles avec un facteur de forme standard SATA 2,5 pouces

• Capacité disponible : 4 To

• Tension admissible 5V ± 5%

• Chocs : 1,500 G & 0.5 ms (Half sine)

que j'utilise souvent et qui permet de le connecter à n'importe quel Mac moderne -aucune machine Apple ne propose encore de port SATA en interne, ni de port M.2 malheureusement., ce qui reste le maximum possible avec les interfaces SATA. C'est un peu plus lent que l'USB C (6Gbps au lieu de 10Gbps) mais la différence est peu perceptible en usage courant.Utiliser un SSD permet en effet de sauvegarder plus rapidement ses données, surtout lorsqu'on utilise un portable (MacBook Air/MacBook Pro) qui ne reste pas plus de quelques heures d'affilée à un bureau.