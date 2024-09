Le Mac mini M4 va perdre quelques ports bien utiles

Un Mac mini M4 sans USB A ?

L'avis de Mac4Ever

, une suite logique pour cette machine dont la puce ne consomme pratiquement rien et nécessite tout juste du refroidissement actif.D'après, de Bloomberg,ou certains accessoires plus anciens, comme les cartes son, certains SSD etc.A la place,, même si cela obligera surement à placer de nombreux adaptateurs. Bizarrement, l'USB A a encore du mal à disparaitre, on en trouve encore sur quantité de produits. Il fut une époque où cette machine était un peu moins chiche en connectique :La bonne nouvelle, c'est que la firmeOn aimerait d'ailleurs bien que l'Ethernet soit en 10G d'office, car ces versions sont vendues bien plus chères et uniquement sur l'Apple Store. Il est rare d'en trouver en promo par exemple. J'aimais biennotamment pour étendre le stockage internet -le port était présent sur la dernière génération Intel !A noter queC'est un atout intéressant pour placer le boitier sous un bureau ou dans un rack par exemple : le mac mini pourrait devenir une machine géniale dans les baies de serveurs !Aux dernières nouvelles, la machinechez votre bon vieux buraliste., de quoi faire gonfler la facture. Sans parler de la dotation SSD et RAM un peu chiche, qui oblige souvent à monter en gamme et à rajouter des disques externes., le Mac mini n'a plus de mini que son design !, les tarifs de l'entrée de gamme et aussi les capacités d'extension. Un simple port M.2 rendrait cette machine bien plus intéressante.