Un Mac mini M4 en approche ! (de la taille d'une Apple TV ?)

Dans sa dernière-qu'il précise à nouveau ce soir-, Mark Gurman évoquaitSi ce weekend, le journaliste était plutôtsur l'identité de la machine à venir qui devrait bénéficier d'un relooking cette année, il semble finalement plus sûr de lui ce soir :! Apparemment, ce dernier serait beaucoup plus petit que le modèle actuel, dont les lignes n'ont guère changé depuis plus de treize années, soit en 2011.Toujours paré d'une belle robe en aluminium, le nouveau modèle -dont le nom de code est- disposerait de trois ports USB-C, d'un unique port HDMI et de plus, de l'espace supplémentaire pour le câble d'alimentation.. En effet, les fournisseurs devraient commencer à expédier à Apple, la version de base de ce nouveau Mac mini, dès ce mois d'août, mais il pourrait être commercialisé un peu plus tard (mais cela coïnciderait avec l'iPhone...). La commercialisation d'une version M4 Pro (avec plus de RAM et de GPU) n'arriverait pas avant octobre -dans le meilleur des cas.(qui sauterait la case M3). Cupertino en profiterait également pour passer du Lighting à l'USB-C pour les accessoires (clavier/souris), enfin !Il rajoutait au passage, sans préciser de quelle machine il pourrait bien s'agir :Pour le reste, il se voulait très vague et on ne sait pas trop à quoi s'attendre.: un stockage de base plus important, davantage de RAM, suffisamment de ports et bien sûr un prix raisonnable (et une configuration de base suffisante).