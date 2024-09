Faut-il un port "MagSafe et USB C" combiné ?

tout-USB C

MagSafe, devenu inutile ?

Je tiens à m'excuser auprès d'Apple pour avoir été parmi les nombreuses personnes à les supplier de faire revenir le MagSafe sur le MacBook Pro.



Nous avions tort sur ce point. C'est ma faute. Je ne l'utilise jamais. Vous pouvez vous en débarrasser à nouveau et y mettre un port USB-C.

L'USB C est trop polyvalent

Vers un port "MagSafe USB C" combiné ?

Il faut dire queet même USB A ont agacé les utilisateurs, qui continuent toujours d'utiliser ces connectiques, y compris encore en 2024. La fameuse(la vie avec des adaptateurs) est née de cette période et rares sont les utilisateurs à ne pas transporter un dock USB C dans son sac, ne serait-ce que pour connecter une souris ou plusieurs SSD.Tout est parti d'un message posté sur X par Brandon Lee, et repris par de nombreux fans d'Apple, y compris des médias (MacRumors, iJustine, etc.) oùIl précise que pour lui,, et qu'il fait double emploi avec de l'USB C.Rappelons à juste titre, quesi quelqu'un arrache le câble par mégarde, ce qui peut arriver assez facilement dans les bars, les transports ou les Open Space.Sur ce plan,. Mais pour les plus flemmards, transporter un second câblen'est pas forcément très utile, car on peut tout aussi bien utiliser un port USB C traditionnel.On m'a aussi fait remarquer qu'a, comme ce fut le cas auparavant. Du coup, un peu de charge rapide ponctuelle est souvent suffisant.Il est vrai qu'pour éviter qu'il encombre le passage. Avec des alimentations propriétaire, nous n'avions pas le choix, et il arrivait souvent que le câble fasse tout le tour de la table par exemple., et beaucoup auraient préféré une fiche USB C supplémentaire. Parfois, je vais chercher le câble MagSafe uniquement car j'ai besoin des 3 ports USB C (un écran, un SSD et un micro par exemple).Croyez-le ou pas, mais de nombreux constructeurs se sont déjà cassés les dents sur cette pseudo-révolution. En effet, le système, mais il faudrait que la norme évolue avec. Car pour l'instant, un câble spécial est nécessaire, et c'est lui qui va seen deux en cas de choc.A l'arrivée, le MagSafe reste utile pour les personnes qui sont réellement mobiles, surtout avec l'augmentation des tarifs des produits Apple où chaque réparation nécessite de casser son PEL. Tout comme la carte SD, le HDMI ou la prise jack,, cela reste un argument de poids pour chaque catégorie de clients, pour qui c'est un besoin quasi quotidien.