iPhone 16 et MagSafe : coup dur pour le Qi2 ?

Du MagSafe plus rapide

Le choix dans la taille

Un coup dur pour le format Qi2 ?

Coup de vieux pour tous les appareils Qi2

Et pour le chargeur ?

Le nouveau chargeur MagSafe offre une amélioration notable en matière de vitesse de charge,. Cependant, cette performance n’est possible que lorsqu’il est associé à un bloc d’alimentation de 30W ou plus.Autre nouveauté importante : ce chargeur est désormais proposé en deux longueurs,. Auparavant limité à 1 mètre, l’ancien câble se révélait peu pratique dans certaines situations, notamment pour les joueurs. Avec une plus grande longueur, il devient plus facile d’utiliser son téléphone tout en le rechargeant, sans être gêné par une prise au sol trop basse.Il est important de noter que cette augmentation de vitesse de charge est. Les propriétaires d’anciens modèles, à partir de l’iPhone 12, ne bénéficieront que d’une charge similaire à celle des précédentes versions MagSafe, avec une puissance maximale de 15W.Côté prix,, avec une disponibilité immédiate. Bonne nouvelle, le format du chargeur reste identique, ce qui signifie qu’il devrait fonctionner avec les supports MagSafeque vous possédez déjà.Avec cette nouvelle évolution de MagSafe,, la norme de recharge sans fil que beaucoup de fabricants espéraient voir se généraliser. En proposant des performances de charge supérieures avec son propre système, Apple crée un nouveau décalage entre son écosystème et une norme qui commençait à peine à se démocratiser.Cela pose la question de l’avenir des chargeurs Qi2 , qui risquent de devenir subitement obsolètes face à cette nouvelle génération de MagSafe , la promesse de chargeurs aussi performants que ceux d’Apple devenant de fait caduc, au moins pour ces nouveaux iPhones.Comme c’est désormais la norme chez Apple,. Il faudra donc l’acheter séparément. Ce modèle proposé par UGREEN fera très bien le job par exemple ! Vous pouvez également faire un saut sur notre comparateur publié il y a quelques semaines