Apple vient-elle de dévoiler Face ID sur le Mac ? (ou pas...)

. En effet, la capture d'écran posté sur X dévoile un graphisme inconnu au bataillon. On peut voir le symbole d'authentification Face ID superposé sur un contour de base d'un MacBook Pro avec une encoche.: cela pourrait être un oubli, une maladresse, voir une erreur d'un graphiste (qui risque désormais sa place) manquant de connaissances sur l'existence d'un MacBook Pro avec Face ID.Dans tous les cas, le graphique se trouvait dans la rubrique(l'icône en bas de l'écran au centre) de l'application Apple Store, dans l'onglet. Notons l'imparfait d'un temps révolu puisque l'image a disparu de l'app. En revanche, une autre version se trouve également sur le site Web d'Apple montrant l'icône Face ID séparée du Mac.Rappelons que par le passé,, mais que le système d'authentification faciale n'avait pas encore été ajouté à un Mac.Un employé marketing d'Apple avait lâché un jour quepuisque le bouton est à porté de main (on peut même enregistrer l'empreinte de son petit doigt si vraiment on a la flemme de bouger sa main droite). Mais tout cela n'exclut pas la possibilité qu'Apple rajoute Face ID à un Mac en supplément.Quoiqu'il en soit,Pour le moment, il n'y a pas vraiment de rumeur sur l'intégration d'une telle fonction, mais il reste encore un bon mois et demi avant cela...