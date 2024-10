Le MacBook Air M3 passe à 16Go de RAM en entrée de gamme (sans hausse de prix)

Petit cadeau de fin d'année !

quant au fait de ne proposer que 8Go de RAM en entrée de gamme ? Ou alors s'agirait-il pour la firme de préparer l'arrivée d'Apple Intelligence dans les meilleures conditions (en effet l'IA nécessite au minimum 8Go de RAM pour tourner en local) ? L'approche des résultats financiers (demain) l'aurait-elle poussée à ce petit geste ?Quoiqu'il en soit, tous les MacBook Air 13 et 15 pouces dotés d'une puce M3 et sortis en mars dernier bénéficient d'une upgrade, et passent tous à 16 Go de RAM.mais cela promet pour les futures machines dotées d'une puce M4. En outre, les étagères du Refurb devraient se regarnir des précédents modèles en stock à un prix bien plus intéressant encore.