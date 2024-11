WarCraft 1 et WarCraft 2 Remastered sont disponibles sur PC, mais pas sur Mac !

Voilà déjà 30 ans que Warcraft: Orcs and humains a fait ses débuts, posant les premiers jalons de cet univers emblématique. L’aventure se poursuit dans la série Warcraft avec la sortie de la mise à jour 2.0, désormais disponible pour l’ensemble des joueurs et joueuses de Warcraft III: Reforged.La mise à jour apporte des changements aux environnements, à l’éclairage et à l’interface utilisateur. Elle introduit également des éléments classiques de Warcraft III modernisés en version HD, vous laissant libre de choisir et de personnaliser votre expérience graphique. Mélangez les éléments comme vous l’entendez. De nouvelles améliorations de confort de jeu ont également été apportées, comme la personnalisation des raccourcis en jeu, la mise à jour du classement et bien plus encore.En plus de la mise à jour de Warcraft III: Reforged, nous avons le plaisir d’annoncer la sortie de versions entièrement remastérisées de Warcraft I et de Warcraft II, qui vous permettront de (re)découvrir Orcs and Humans, Tides of Darkness, et Beyond the Dark Portal. Les joueurs et joueuses pourront basculer entre les graphismes originaux et les versions remastérisées de manière dynamique. Nous avons également ajouté des commandes plus modernes à Warcraft I, telles que le déplacement avec le clic droit, la sélection d’unités en maintenant le clic gauche et une vitesse de jeu supérieure.Warcraft I et Warcraft II bénéficient en outre d’améliorations de l’interface et de l’expérience utilisateur, telles que des encadrés d’aide et des barres de santé, un écran de sélection des missions et une capacité de sélection des unités accrue.Warcraft II conservera sa dimension multijoueur, et toutes les cartes personnalisées resteront entièrement compatibles et jouables.