Insolite : une seconde vie pour ces vieux Mac [galerie Photos]

Une vie après le Mac

Appel à témoins !



Mais certains sont plus bricoleurs et ingénieux que d'autres. Aussi, ont-ils davantage de dispositions pour proposer les modifications pour une utilisation résolument inédite et parfois étonnante.On ne sait pas si les tests de dissipation de la chaleur ont été poussés jusque là mais pourquoi pas un MacBarbecue. Ou encore un relookage en machine à bière (le même en machine à café serait parfait) !SI vous ne savez que faire de vos Mac Pro, vous pouvez envisager un banc ou un élégant cache-pot avec cet HomePod.Histoire de découper et recycler des petits morceaux de pommes, sans en faire une compote.On trouve maintes autres utilisations possibles sur X ou autre. Mais le plus fou que nous ayons pu trouver restent ces tabourets , pendule et bagues réalisés avec des touches blanches des claviers d’Apple.