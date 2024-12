Attention, ce malware se cache au sein d'App de visioconférence pour Mac !

Un malware ciblant les utilisateurs de Mac

Dissimulé au sein de fausses Apps de visioconférence

les Mac sont de plus en plus sujets à des failles de sécurité et une cible prisée des hackers. Il est donc recommandé de s'équiper d'un antivirus Mac pour protéger au mieux ce dernier, et de bien vérifier la provenance des fichiers que vous exécutez, particulièrement si ces derniers exigent votre mot de passe. Pour rappel,, particulièrement si ces derniers exigent votre mot de passe.

Une nouvelle variante des fameux malwares Atomic Stealer/Realst Stealer a été mis en lumière par les chercheurs en sécurité Tamara Gould de Cadosecurity et d' Intego (mais également les utilisateurs de Windows) et s'appuie sur le framework Electron afin de subtiliser des données sur les machines infectées, comme les mots de passe, cookies, informations de carte bancaire stockées par les navigateurs Google Chrome, Arc, Opera et Brave, les informations de remplissage automatique ainsi queAfin d'infecter leurs cibles, les esprits malveillant redoutent d'imagination et ont cette foisUn lien est alors envoyé afin d'utiliser des plateformes comme Deliverynetwork, Meetio ou Meeten. Les malotrus visent particulièrement les personnes travaillant dans le Web3 (cryptomonnaies/NFT/Blockchain) et envoient parfois des invitations par le biais des réseaux sociaux, comme X ou Medium, ou encore via des services de messagerie comme Telegram.Pour se préserver au mieux de ces attaques, il faudra donc faire preuve de bon sens et. Il sera également sage d'éviter les liens provenant de contacts qui ne vous sont pas familiers, de vérifier leur provenance et de passer exclusivement par les sites officiels pour installer des applications et services.