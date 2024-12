Offre de Noël à -50%: licence à vie pour MacX Video Converter Pro + des licences gratuites

3 cadeaux pour Noël !

• $25.95 pour MacX DVD Ripper (license à vie)

• $35.00 pour Aiarty Image Enhancer (license à vie)

• $25.00 pour Aiarty Image Matting (license à vie)

haute qualité

Ne ratez pas la promo de Noël !

• $25.95 pour MacX DVD Ripper (license à vie)

• $35.00 pour Aiarty Image Enhancer (license à vie)

• $25.00 pour Aiarty Image Matting (license à vie)

Des licences gratuites !

Vous connaissez sûrement MacX Video Converter Pro , c'est une solution tout-en-un pourVous pouvez ainsi. MacX Video Converter Pro peut également compresser, éditer ou mettre à l'échelle des vidéos 1080P vers du 4K (pour certaines télévisions) ou encore exporter sur YouTube, mais aussi compresser les vidéos 4k en 1080p pour les envoyer sur les réseaux sociaux (WhatsApp etc.).Les dernières versionset macOS Big Sur car il permet de diviser le poids des fichiers par deux avec la même qualité. Le programme gère l'accélération matérielle ce qui permet d'encoder un fichier 4k MKV de 2,5Go en seulement 4 minutes , soit cinq fois plus rapidement que des apps concurrentes.Pour tout achat de licence MacX Video Converter Pro , vous bénéficiez de belles réductions sur des logiciels multimédias les plus primés sur Mac, à savoir :Pour rappel,, et qui remplace avantageusement les services en ligne équivalents qui vous proposent de numériser vos DVD autres supports dans votre bibliothèque.Dans sa dernière version, MacX DVD Ripper Pro permet de(Disney X-project DRM, CSS, Sony ARccOS) et elle: MP4, H.264, AVI, MKV, MTS, MOV, MP3, AAC... et prend même en charge le nouveau codec H.265 / HEVC. En mode de sauvegarde sur DVD, le moteuractive automatiquement son noyau de démultiplexage / remuxage pour copier le contenu du DVD, y compris les pistes vidéo / audio, les sous-titres sans réencodage. Vous pouvez également gagner jusqu'à 80% d'espace en utilisant des formats plus modernes et de meilleure qualité ; exemples, un fichier MP4 H.264 de 700Mo à 1Go offre une qualité similaire à un film de 8 Go., qui peut débruiter, supprimer le flou, améliorer la netteté, restaurer les images et générer -intelligemment- des détails plus réalistes que certains concurrents.D’après l’éditeur, Aiarty Image Enhancer a adopté 6,78 millions d'images pour s'entraîner et répondre à toutes les situations. Elle a d'ailleurs pour vocation, y compris les illustrations générées également par IA, les images de faible qualité et les photos imparfaites. On pourrait ainsi passer à du 4K/8K/32K pour l'impression, la conception Web, le commerce électronique, et le partage.Pour tout achat de licence MacX Video Converter Pro , vous bénéficiez de belles réductions sur des logiciels multimédias les plus primés sur Mac, à savoir :Petit bonus pour Noël,mais cette dernière ne bénéficiera pas des mises à jour ultérieures.