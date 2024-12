Apple réinvente le GPU détaché du CPU ! Bientôt la RAM et les SSD interchangeables ?

concept

Cen'est pas mort,, qui permet de changer le GPU sans changer de CPU et de rajouter de la RAM au fur et à mesure des besoins.Or avec l'émergence des appareils mobiles, les SoC (System On a Chip, un système sur une seule puce) ont. Du premier iPhone au dernier iPad, cette conception monolithique a même envahi les Mac, avec les processeurs Apple Silicon (M1, M2, M3, M4...).Apple a plutôt vu juste, cartout en consommant moins d'énergie. Les ingénieurs ont même décliné ces SoC en version Pro, Max et Ultra, en faisant grossir les puces pour offrir plus de puissance. Au départ adapté au mobile, cette technologie a donc envahi nos portables, et même les machines fixes, comme les Mac Studio ou les Mac Pro.Seulement voilà, cette conception a aussi ses limites. Il est par exemple-par exemple, avoir beaucoup de GPU pour de l'IA et de la 3D ou beaucoup de CPU pour des tâches plus classiques, comme de l'audio. Une petite erreur de gravure sur un des composants rend l'ensemble totalement caduc. Autre souci,, on le voit avec les MacBook Air par exemple où la sollicitation du GPU oblige le CPU à baisser ses fréquences, en l'absence de ventilation active.(AMD notamment), à savoir de séparer la gravure des différents composants et de les rassembler ensuite sur la même carte. C'est plus coûteux à l'unité, mais cela offre aussi plus de souplesse et moins de problèmes de gravure, ce qui peut s'avérer rentable sur la durée, à confirmer bien-sûr.Il n'est, mais plutôt(le fondeur d'Apple) qui va permettre de graver enet plus seulementcomme actuellement : on obtiendra des puces toujours monobloc, mais avec plusieurs couches de transistors gravées séparément, ce qui devrait permettre de mieux gérer la montée en température notamment et de créer des combinaisons plus variées ou même d'ajouter d'autres composants.(Private Cloud Compute (PCC). En effet, pour ces machines, Apple a sans doute besoin de quantité astronomiques de Neural Engine par rapport à des puce MX classiques. Le fait de séparer les composants permet ainsi de créer des machines plus optimisées suivant la finalité de traitement. On précisera que, qu'Apple assemble à la fin du processus.Cela permettrait peut-être de, que l'on pourrait rajouter ou moduler en fonction des besoins. Les plus taquins rétorqueront que c'était déjà le cas sous Intel, et il n'ont pas tort : Apple répond aujourd'hui assez mal à certains domaines très exigeants en calculs 2D/3D ou même en matière d'IA, mais qui sont devenus presque marginaux.