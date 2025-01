Nouveau Ugreen Nexode : 5 ports USB-C et… 500W de puissance !

Oui 500W, vous avez bien lu

Puissance et polyvalence

Un design fonctionnel, mais massif

Photo de la version 300W

Un lancement attendu pour mars 2025

massif

Le port principal (USB-C1) délivre 240W via le protocole USB-PD 3.1, suffisant pour alimenter un gros laptop gamer, et bien sûr un MacBook Pro 16 Pouces à pleine puissance.Quant au port USB-A, il est limité à 22,5W, pratique pour des appareils moins gourmands, comme des écouteurs ou un smartphone. Vous pourriez donc brancher, par exemple, un ordinateur à 240W, deux autres à 100W chacun, un quatrième à 60W, et encore charger un appareil léger sur le port USB-A.Le Nexode 500W n’est pas réservé aux ordinateurs.Côté dimensions, le Nexode mesure 14,6 x 6,1 x 11,5 cm pour un poids de 1,8 kg.Son design compact pour un chargeur aussi puissant permet tout de même de limiter l’encombrement par rapport à plusieurs chargeurs séparés. Il n’y a hélas pas d’écran pour indiquer la puissance en cours d’utilisation, vu les capacités du produit, c’est vraiment dommage.Le Nexode Desktop Charger 500W sera disponible en mars 2025, mais le prix reste encore à définir, probablement autour des 200 euros.Bref, si vous êtes du genre à jongler entre laptops, smartphones et outils électriques, ce Nexode 500W pourrait être intéressant.