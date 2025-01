Attention, ce malware cible les Mac afin de subtiliser vos données !

Banshee sur Mac, Lumina sur Windows

Une mission : subtiliser vos données

les Mac sont de plus en plus sujets à des failles de sécurité et une cible prisée des hackers. Il est donc recommandé de s'équiper d'un antivirus Mac pour protéger au mieux ce dernier, et de bien vérifier la provenance des fichiers que vous exécutez, particulièrement si ces derniers exigent votre mot de passe. Pour rappel,, particulièrement si ces derniers exigent votre mot de passe.

Les chercheurs en sécurité de Check Point Software ont mis en lumière l(Pas de jaloux, il existe une version Lumina Stealer du même programme malveillant ciblant Windows). Selon les spécialistes de la sécurité, les évolutions apportées à Banshee (un nom qui pourrait rappeler de bons souvenir aux amateurs de cartes 3dfx) lui ont permis de déjouer dans certains cas la couche de sécurité XProtect de macOS.Comme pour les autres versions de macOS Stealer, cette variante est capable de, comme les mots de passe, cookies, informations stockées par les navigateurs Google Chrome, Brave, Microsoft Edge, Vivaldi, ou encore Opera, les fichiers textes aux formats DOC, TXT, PDF, les images aux formats JPG, PNG, BMP, mais également les fichiers compressés en MP3, ZIP ou RAR, des bases de données, des fichiers de la suite bureautique de Microsoft et met particulièrement l'accent surciblant ainsi les informations des programmes et services spécialisés comme Electrum, Coinomi, Exodus, Atomic Wallet, Wasabi Wallet, Ledger Live, Feather (Monero), Bitcoin Core, Litecoin Core, Dash Core, Electrum-LTC, Electron Cash, Guarda Wallet, Dogecoin Core, Binance et TonKeeper.Comme souvent, les attaquants tentent d'infecter leurs cibles en cachant le malware au sein d'une fausse App ou d'une fausse page internet. Pour Banshee Stealer, ses créateurs auraient ainsiNotons que le spécialiste de la sécurité Patrick Wardle tempère en indiquant Banshee Stealer ne serait une menace que pour certains utilisateurs de Mac désactivant la couche de sécurité Gatekeeper de macOS et installant des applications piratées. Pour se prémunir de ce genre d'attaque,, mais certains pourraient tout de même se faire prendre.