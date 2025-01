Avez-vous été victime de ce piratage via ces apps iOS ?

Quelles données ont été exposées ?

Candy Crush fait partie des applications concernées

Un système qui inquiète les experts

« Ce ne sont pas seulement des informations basiques, mais des détails intimes sur la vie quotidienne des utilisateurs »

Tinder aussi est concerné

Comment se protéger ?

La fuite contient des informations permettant de localiser des individus dans des lieux sensibles, comme des bases militaires ou des gouvernements, mais aussi près de domiciles ou d’écoles. Baptiste Robert, fondateur de Predicta Lab, a confirmé qu’il est possible d’identifier des personnes avec ces données.Selon des experts, les applications concernées n’ont pas nécessairement transmis directement leurs données à Gravy Analytics., qui collectent discrètement les données de localisation des utilisateurs.Gravy Analytics vend ces données à des clients variés, allant d’entreprises commerciales à des agences gouvernementales, comme le FBI ou le département de la Sécurité intérieure des États-Unis. Graeme Stewart, expert en cybersécurité chez Check Point, estime lui que ce piratage est un tournant., explique-t-il.Le piratage met également en lumière l’opacité des échanges dans l’industrie des données de localisation.Pour limiter les risques, les utilisateurs sont invités à désactiver la géolocalisation lorsqu’elle n’est pas indispensable et à revoir les paramètres de confidentialité de leurs applications. Sur iOS,. Côté Android, il est conseillé de réinitialiser régulièrement l’identifiant publicitaire.Ce piratage relance aussi les débats sur la régulation des courtiers en données.. Cet incident pourrait accélérer l’adoption de lois plus strictes pour encadrer la collecte et l’utilisation des données personnelles.L’affaire Gravy Analytics rappelle à quel point la protection des données reste fragile face à des systèmes mal régulés.