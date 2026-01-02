Fin d’une époque ! Le dernier MacBook Air Intel est désormais vintage
Apple continue de faire le ménage dans ses gammes historiques. La firme de Cupertino a mis à jour aujourd’hui sa liste officielle des produits vintage et obsolètes, en y ajoutant plusieurs appareils emblématiques, dont le dernier MacBook Air Intel, l’Apple Watch Series 5 et l’iPhone 11 Pro.
Ce mouvement marque une nouvelle étape dans la transition définitive vers l’Apple silicon, mais aussi la fin du support matériel élargi pour certains produits encore largement utilisés.
Le dernier MacBook Air Intel devient officiellement vintage
Sur le site web d'Apple, se trouve une terrible liste noire de produits officiellement du passé. Parmi eux, figure désormais le dernier MacBook Air doté d'un processeur Intel (Retina, 13 pouces). Présenté en mars 2020, il était proposé avec plusieurs configurations : Intel Core i3 double cœur à 1,1 GHz, Intel Core i5 quadricœur à 1,1 GHz, Intel Core i7 quadricœur à 1,2 GHz.
Rappelons que ce MacBook Air aura eu une carrière particulièrement courte, puisqu’il a été retiré du catalogue seulement huit mois plus tard, en novembre 2020, lors de l’arrivée du MacBook Air M1, premier portable Apple grand public équipé d’une puce Apple silicon. Cinq ans après son retrait de la vente, ce modèle rejoint donc officiellement la catégorie des produits vintage.
Liste complète des produits ajoutés aujourd’hui
Apple a également ajouté l’iPhone 11 Pro à sa liste vintage, quelques mois après l’iPhone 11 Pro Max. Lancé en 2019, ce modèle avait marqué une évolution importante côté photo avec son triple capteur, et reste encore aujourd’hui largement utilisé.
Du côté des montres, l’Apple Watch Series 5 (elle aussi toujours opérationnelle) passe également en statut vintage, dans l’ensemble de ses déclinaisons : aluminium, acier inoxydable, titane, céramique, Nike et Hermès, en 40 et 44 mm.
Liste complète des appareils nouvellement classés comme vintage par Apple :
• MacBook Air (Retina, 13 pouces, 2020)
• iPhone 8 Plus 128 Go (les autres capacités étaient déjà vintage)
• iPhone 11 Pro
• iPad Air 3 Wi-Fi + Cellular (les modèles Wi-Fi seuls ne sont pas encore concernés)
• Apple Watch Series 5 : Aluminium (40 et 44 mm), Acier inoxydable (40 et 44 mm), Titane (40 et 44 mm), Céramique (40 et 44 mm), Nike (40 et 44 mm), Hermès (40 et 44 mm).
Vintage, obsolète : ce que cela change concrètement
Apple considère un appareil comme vintage lorsque plus de cinq ans se sont écoulés depuis la fin de sa commercialisation. Les réparations restent possibles chez Apple et les centres de services agréés, à condition que les pièces soient encore disponibles.
À l’inverse, un produit devient obsolète après plus de sept ans. Dans ce cas, le support matériel est en principe interrompu. Apple précise toutefois que les Mac portables peuvent bénéficier d’un programme de remplacement de batterie étendu jusqu’à dix ans, sous réserve de disponibilité des composants.