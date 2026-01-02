Fin d’une époque ! Le dernier MacBook Air Intel est désormais vintage

Liste complète des appareils nouvellement classés comme vintage par Apple :



• MacBook Air (Retina, 13 pouces, 2020)

• iPhone 8 Plus 128 Go (les autres capacités étaient déjà vintage)

• iPhone 11 Pro

• iPad Air 3 Wi-Fi + Cellular (les modèles Wi-Fi seuls ne sont pas encore concernés)

• Apple Watch Series 5 : Aluminium (40 et 44 mm), Acier inoxydable (40 et 44 mm), Titane (40 et 44 mm), Céramique (40 et 44 mm), Nike (40 et 44 mm), Hermès (40 et 44 mm).