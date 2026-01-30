Les Magic Mouse, Magic Keyboard et Apple Pencil Pro en promo : jusqu'à -24% !
Par June Cantillon - Publié le - Bon Plan
Ceux qui travaillent au quotidien sur un ordinateur ou une tablette connaissent l'importance de disposer de bons périphériques. Les claviers, souris, trackpad et Pencil d'Apple sont de bonne facture mais présentent un tarif élevés, ce qui rend les promotions d'aujourd'hui d'autant plus intéressantes.
La dernière version du Magic Keyboard propose des touches
Les trackpads des portables d'Apple sont parmi les meilleurs, si ce n'est les meilleurs, du marché. Vous pouvez retrouver l'ensemble des fonctionnalités de ce périphériques lorsque vous travaillez avec un clavier externe à l'aide du Magic Trackpad, tout comme la Magic Mouse. Certains utilisateurs couplent d'ailleurs les deux périphériques en plaçant la souris et le trackpad de chaque côté du clavier. Les utilisateurs d'iPad compatibles pourront également profiter d'une promotion intéressante sur l'Apple Pencil Pro.
Apple Magic Keyboard
chicletset une frappe agréable (pour qui apprécie ce type de clavier), se connecte en Bluetooth et se recharge via un port USB-C (le câble adéquat USB-C vers USB-C est fourni dans la boîte). Cette mouture se distingue par la présence d'un bouton Touch ID en haut à droite, permettant de simplifier l'authentification sur un Mac pour les connexions, l'installation de logiciels ou les achats. Le Magic Keyboard avec Touch ID nécessite un Mac avec une puce Apple Silicon et macOS 11.4 minimum. Attention toutefois, le clavier fonctionnera sur un Mac Intel, mais pas Touch ID.
Magic Mouse et Apple Pencil Pro
