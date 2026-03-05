L'option 512Go de RAM disparait du Mac Studio M3 Ultra : la crise de la RAM touche aussi Apple

Alors qu'on attendait des versions M5 voire M6 Ultra des Mac Studio cette année, Apple pourrait être obligée de revoir ses plans : arriver avec une machine qui propose moins de mémoire que l'ancienne génération, alors qu'on sauterait une ou génératiosn de puce (M4 Ultra), ce ne serait ni très bon pour l'image.... ni pour de potentiels acheteurs.