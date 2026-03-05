L'option 512Go de RAM disparait du Mac Studio M3 Ultra : la crise de la RAM touche aussi Apple
Par Didier Pulicani - Publié le
Avec les annonces de cette semaine, Apple semblait relativement épargnée par la crise de la RAM qui touche tous les secteurs de l'informatique.
Finalement, c'est peut-être logiquement le haut de gamme qui risque de souffrir de la main-mise de l'IA sur la plupart des usines de gravure, comme en témoigne le Mac Studio M3 Ultra ce soir.
Apple a en effet discrètement retiré l'option des 512Go de RAM de cette machine, alors même qu'il s'agissait là de son plus gros argument marketing ! Apple facturait l'option 3000€ pièce (depuis l'option 256Go) ou 5000€ (depuis les 96Go), un tarif qui semblerait presque donné aujourd'hui vu le cours de la RAM.
Le passage à 256Go a également gagné 500€, passant de 2000 à 2500€ pour l'option. On s'étonne d'ailleurs que les derniers MacBook Pro M5 Max proposent toujours que 128Go de mémoire maximum, cela fait 2 générations que la quantité de RAM n'évolue pas sur les portables.
Ironiquement, malgré le retard d'Apple en matière d'IA, la firme conçoit de plutôt bonnes machines pour faire tourner de gros modèles de langage, notamment grâce à la mémoire unifiée, qui permet d'allouer de grandes quantité de mémoire vives à la vidéo, sans avoir de VRAM spécifiques pour le GPU. Dans notre test du Mac Studio M3 Ultra, notre machine dotée de 256Go, on avait ainsi pu installer des versions de DeepSeek R1 (GGUF) qui nécessite plus de 150Go de VRAM :
Peut-être que cette configuration a vu ses ventes s'envoler ces derniers mois, car son rapport qualité/prix pour de l'IA locale est plutôt correcte face à la concurrence PC, qui exige de gros GPU dont les tarifs se sont envolés.
Une machine idéale pour l'IA
Alors qu'on attendait des versions M5 voire M6 Ultra des Mac Studio cette année, Apple pourrait être obligée de revoir ses plans : arriver avec une machine qui propose moins de mémoire que l'ancienne génération, alors qu'on sauterait une ou génératiosn de puce (M4 Ultra), ce ne serait ni très bon pour l'image.... ni pour de potentiels acheteurs.